الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024 |
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الكرملين: المناقشات حول تبادل الأسرى يجب أن تبقى سرية

منذ 3 دقائق
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

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قال الكرملين الخميس إنه لا يمكن لأحد في المرحلة الحالية تحديد كيف سيؤثر حادث إسقاط طائرة نقل روسية كانت تقل 65 جنديا أوكرانيا أسيرا لمبادلتهم بجنود روس على عمليات تبادل الأسرى في المستقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن إسقاط الطائرة “عمل وحشي” وإن المناقشات حول تبادل الأسرى يجب أن تبقى سرية.

كما نقلت قوله “لا يمكن لأحد تحديد كيف سيؤثر هذا (الحادث) على احتمالات تمديد عملية (التبادل)”.

ولم تؤكد أوكرانيا بعد إسقاطها لطائرة النقل العسكرية من طراز إليوشن إيل-76 التي تحطمت بالقرب من مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية أمس الأربعاء وشككت في أجزاء من قصة روسيا بشأن الحادث.

كما لم تؤكد وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.

    المصدر :
  • رويترز

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