الكرملين: الناتو بات منخرطا بشكل متزايد في الصراع بأوكرانيا

قال الكرملين، الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة يظهر عداءه لروسيا كل يوم وبات منخرطا على نحو متزايد في الصراع بأوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “حلف شمال الأطلسي منظمة معادية لنا وتثبت هذا العداء كل يوم”.

وأضاف “إنه (الحلف) يبذل قصارى جهده لجعل مشاركته في الصراع بأوكرانيا واضحة قدر الإمكان”.

وقالت روسيا إن إمداد دول حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بأسلحة يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ويرفع احتمال زيادة التصعيد. وتقول أوكرانيا والغرب إن تسليم كييف معدات عسكرية متطورة أمر ضروري في مساعدة البلاد على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الروسي.

بوتين بدأ الهجوم الكبير

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ إن الهجوم الروسي “الكبير” الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ بالفعل بعد عام تقريبا من بدء الحرب.

وأضاف ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لـ”الناتو” إن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأسلحة التي تحتاجها “لكسب هذه الحرب”. وأضاف أن قرار الحلفاء في “الناتو”، بشأن إرسال طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا “ليس القضية الأكثر إلحاحًا” في الوقت الحالي.

وأكد ستولتنبرغ ، الذي سيعقد بين 14 و15 فبراير في بروكسل: “لقد تطور نوع الدعم وهذا جزء من المشاورات الجارية بين الحلفاء داخل الحلف وفي مجموعة دعم أوكرانيا وسيستمر”.