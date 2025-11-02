الكرملين: الوضع في أوكرانيا يتطلب عملاً دؤوباً وليس لقاء بين بوتين وترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اجتماعهما للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوراج، ألاسكا، الولايات المتحدة، 15 أغسطس 2025. رويترز

مع تصاعد التوتر مؤخراً بين موسكو وواشنطن، على الرغم من استمرار المحادثات بين الجانبين حول سبل وقف الحرب في أوكرانيا، أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أنه لا داعي في الوقت الحالي لحدوث لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: “لا حاجة للقاء سريع بين بوتين وترامب.. فحل الوضع في أوكرانيا يتطلب عملا دؤوبا، وليس لقاء بين الرئيسين”.

كما أردف قائلاً :”ما نحتاجه حالياً هو عمل دؤوب للغاية بشأن تفاصيل التسوية”. وفق ما نقلت وكالة تاس.

وجدد الكرملين التأكيد على أن الأولوية لحل أزمة أوكرانيا تكمن في “الدبلوماسية”.

تسليح كييف

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا شددت، أمس السبت، على أن إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف لن يساعد في حل الصراع، وذلك تعليقاً على التقارير التي أفادت بأن وزارة الدفاع الأميركية وافقت على تزويد كييف بصواريخ توماهوك.

أتت تلك التصريحات، بعدما رفض الكرملين في وقت سابق التعليق على إلغاء قمة كانت مرتقبة بين بوتين وترامب في المجر.

يذكر أنه في 16 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أنهما اتفقا على الاجتماع قريباً في بودابست، دون أن يحدد موعداً لذلك.

ثم أشار ترامب في 23 من الشهر عينه (أكتوبر 2025) إلى تأجيل لقائه مع بوتين إلى أجل غير مسمى، موضحاً أنه “شعر أن المحادثات القادمة لن تحقق المطلوب”. ليبادر لاحقاً إلى فرض عقوبات جديدة على أكبر شركتين روسيتين للغاز والنفط.

في حين أكد الجانب الروسي أن قمة بودابست أُجلت ولم تلغَ ، كما أوضح أن الولايات المتحدة كانت المبادرة في إجراء تلك المحادثات.

إلا أن هذا التأجيل أو الإلغاء عكس تصاعد التوتر بين البلدين، وسط تأكيدات أميركية بأن ترامب يشعر باحباط من بوتين، ومماطلته في إجراء مفاوضات مع كييف من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.