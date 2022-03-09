الكرملين: الولايات المتحدة أعلنت حربا اقتصادية علينا

قال الكرملين إن الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا، مشددا على أن موسكو ستدافع عن مصالحها في ظل العقوبات الغربية، وأضافت الكرملين “يجب أن يعرف العالم الحقيقة بشأن البرامج البيولوجية في أوكرانيا”، وتعهدت روسيا بأن تبقى “ضامنا موثوقا لأمن الطاقة في أوروبا والعالم”.

وجاءت تصريحات الكرملين عقب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر فوري على واردات بلاده من الغاز والنفط الروسيين، وذلك ضمن العقوبات الغربية المتتالية التي فرضت على روسيا عقب شنها الحرب على أوكرانيا.

تأتي تصريحات الكرملين في وقت يستمر فيه مسلسل العقوبات الذي يضرب روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا.

فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية.

إلى ذلك، أقر ممثلو الدول الأعضاء، خلال اجتماعهم في بروكسل، اليوم، عقوبات تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة أيضا.

كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على تويتر، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

وكانت مصادر مطلعة أشارت أمس إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا وحليفتها الوثيقة بسبب الملف الأوكراني، ستطارد مزيدا من السياسيين والأثرياء الروس، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك بيلاروسية.

إلى ذلك، كشفت أن الحزمة ستحظر ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت المصرفي، وستضيف العديد من الأوليغارش (الأثرياء) والمشرعين الروس إلى القائمة السوداء للاتحاد، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.