الكرملين: انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي قد يزعزع استقرار التكتل

قالت روسيا الجمعة إن قرار الاتحاد الأوروبي فتح محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا مسيس وقد يزعزع استقرار التكتل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستمر لسنوات أو عقود. الاتحاد الأوروبي لديه دائما معايير صارمة للانضمام إليه ومن الواضح أنه لا أوكرانيا ولا مولدوفا تستوفي في الوقت الحالي هذه المعايير”.

وتابع “من الواضح أن هذا قرار مسيس تماما، ورغبة من الاتحاد الأوروبي في إظهار الدعم للبلدين. ​​لكن مثل هذين العضوين الجدد يمكن أن يزعزعا استقرار الاتحاد الأوروبي، وبما أننا نعيش في نفس القارة… فإننا بالطبع نراقب الأمر عن كثب”.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة عقدت أمس الخميس 14\12\2023 على بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا حتى في ظل حربها مع الغزو الروسي، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على حزمة مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو لكييف بسبب معارضة المجر.

وقال بيسكوف إن المجر ليست دولة موالية لبلاده، لكن روسيا معجبة باستعدادها للدفاع عن مصالحها الخاصة.