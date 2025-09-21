الكرملين: بريطانيا تريد أن تستمر الحرب في أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله اليوم الأحد إن بريطانيا هي أحد قادة المعسكر الذي يرغب في أن تستمر الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضا إن محاولات القوى الغربية لتكثيف الضغط على روسيا لن تجدي نفعا ولن تساعد في محاولات إنهاء الحرب.

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق عن توسيع قائمة عقوباتها المفروضة على شركات وكيانات روسية، بالإضافة إلى شخصيات ومسؤولين أجانب بسبب دعمهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفرضت لندن، وفقا للقوائم العقابية المحدثة الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية، حزمة عقوبات جديدة تستهدف الشركة الروسية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات “آيزا غروب” (Aeza Group) وشركة الطيران المروحي “هيليكو غروب” (HeliCo Group).

كما شملت العقوبات أيضا رجل الأعمال الجورجي ليفان فاسادزه والنائب العام السابق لجورجيا أوتار بارتخالادزه، وذلك عقب اتهامات لهما بدعم العمليات الروسية في أوكرانيا. وتشمل الإجراءات حظر دخول الأشخاص المدرجين إلى الأراضي البريطانية، وتجميد أي أصول مالية لهم في المؤسسات المصرفية البريطانية في حال اكتشافها.

كما أدرجت القائمة البريطانية السوداء ناقلتين للنفط تشتبه في تورطهما في نقل النفط الروسي إلى ميناء باتومي الجورجي، في إطار الجهود الدولية لقطع التمويل عن الأنشطة الروسية المثيرة للجدل.

وقالت وزيرة خارجية البلاد الجديدة إيفيت كوبر لدى زيارتها كييف “التحرك الدولي لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ووقف التدفقات النقدية المهمة التي يحتاجها بشدة لتغطية تكاليف هذه الحرب غير القانونية أمر حيوي”، وفقًا لـ “رويترز”.