الكرملين: بوتين بحث مع نظيره الأوزبكستاني بالموضوعات الدولية

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزييف، الموضوعات الدولية في سياق التحضير لمجلس رؤساء الدول التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقده خريف العام الحالي.

وأفادت خدمة الكرملين الصحفية، في بيان جاء فيه: “خلال محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف بعيد ميلاده الخامس والستين، وجرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي”.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان الموضوعات الدولية، بما في ذلك في سياق الاستعدادات لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقده في الخريف.

وأضاف البيان أنه “تم تأكيد الرغبة المتبادلة لتعزيز العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بشكل شامل”، وأكد الرئيسان بداية الشهر الجاري، عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الأوزبكستاني.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: “تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي”.

يشار إلى أن روسيا أعربت عن دعمها لجهود القيادة الأوزبكستانية لتحقيق الاستقرار في كاراكالباكستان، كما ناقش الطرفان الجدول الزمني للاتصالات المقبلة.

ووافق برلمان أوزبكستان في 3 يوليو/تموز على مرسوم أصدره الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزييف، يقضي بفرض حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان، والتي تتمتع بحكم ذاتي.

وحسب بيان أصدره المكتب الصحفي للبرلمان الأوزبكستاني، فقد أكد أن مجلسي البرلمان صادق على قرار رئاسي يقضي بفرض حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث حدثت اضطرابات بسبب التعديلات المقترحة على دستور البلاد.