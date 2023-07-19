الكرملين: بوتين سيشارك في قمة "بريكس" عبر الفيديو

من المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة بريكس التي تنعقد في جنوب أفريقيا في أغسطس آب عبر الفيديو، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين.

يأتي ذلك فيما أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة “بريكس” المقرر عقدها في جنوب إفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.

وقال مكتب رئيس جنوب إفريقيا في بيان: “بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن روسيا سيمثلها وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف”.

اعتقال بوتين

واعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، في وثائق نشرت الثلاثاء، أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، في خضم نقاش وطني حول استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس. وأظهرت الوثائق أن رامابوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين.

دُعي بوتين إلى قمة دول بريكس التي تضم، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا، وتترأسها بريتوريا حالياً، وتستضيفها جوهانسبرغ من 22 أغسطس حتى 24 منه.

لكن الرئيس الروسي مستهدف منذ مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر “ترحيل” أطفال أوكرانيين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وبوصفها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، من واجب جنوب إفريقيا نظرياً توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها.

ويشكّل هذا الأمر معضلة دبلوماسية جدية لبريتوريا التي رفضت إدانة موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واتخذت القضية منعطفاً قانونياً بحيث اتخذ حزب التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في حال دخل البلاد.