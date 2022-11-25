الكرملين: بوتين سيلتقي بأمهات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الجمعة بأمهات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا، في الوقت الذي يدخل فيه الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية شهره العاشر.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الجنود من الجانبين، وفقا للولايات المتحدة، وفجر الغزو الروسي أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وأُرسل مئات الآلاف من الجنود الروس للقتال في أوكرانيا، بما في ذلك بعض من أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة التي أعلنها بوتين في سبتمبر\أيلول.

وأفاد الكرملين في بيان “قبل عيد الأم، الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من نوفمبر، سيلتقي فلاديمير بوتين بأمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة”.

وقال بوتين إنه لا يشعر بأي ندم على شن ما يسميه “العملية العسكرية الخاصة” لروسيا في أوكرانيا، ووصف الحرب بأنها لحظة فاصلة وقفت فيها روسيا أخيرا في وجه هيمنة غربية متعجرفة بعد عقود من الامتهان في السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ولا تفصح أوكرانيا عن خسائرها، وكانت آخر مرة كشفت فيها روسيا عن خسائرها في 21 سبتمبر\أيلول عندما قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن 5937 جنديا روسيا قُتلوا، لكن هذا الرقم أقل بكثير من معظم التقديرات الدولية.

وقدر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في التاسع من نوفمبر\تشرين الثاني الجاري أن روسيا وأوكرانيا تكبدتا خسائر بشرية بأكثر من 100 ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح.