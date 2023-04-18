الكرملين: بوتين شارك في اجتماع للقيادة العسكرية في خيرسون الاوكرانية

قال الكرملين اليوم الثلاثاء 18\4\2023 إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في اجتماع للقيادة العسكرية في منطقة خيرسون الأوكرانية والتي تسيطر عليها روسيا بشكل جزئي.

وأضاف في بيان أن بوتين استمع لتقارير من كبار القادة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين 18\4\2023 قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة استولت على منطقتين في وسط وشمال غرب مدينة باخموت الأوكرانية التي تشهد معارك محتدمة.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية الاثنين إن مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.

وتتيح المبادرة التصدير الآمن للحبوب من بعض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة على فيسبوك “للمرة الثانية في تسعة أشهر من سريان مبادرة الحبوب، لم توضع خطة تفتيش ولم يتم تفتيش أي سفينة. وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب”.