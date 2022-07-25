الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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قال الكرملين الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “لا، بوتين لا يعتزم زيارة اليابان وحضور الجنازة”.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراءالياباني يوشيهيكو إيسوزاكي الاثنين، إن الحكومة اليابانية أخطرت جميع الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما في ذلك روسيا، بموعد جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وذكرت صحيفة سانكي اليابانية السبت أن طوكيو تميل نحو عدم السماح لبوتين بحضور الجنازة المقررة في 27 سبتمبر أيلول، وقتل آبي بالرصاص في تجمع انتخابي هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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