الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني

قال متحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله “لا توجد محادثات متفق عليها (مع شولتس). بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات”.

ونقلت صحيفة تاجشبيجل في برلين عن شولتس قوله في مقابلة نشرت الأحد “سأتحدث مع بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث.

“بوتين مسؤول عن سحب القوات من أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب الرهيبة التي لا معنى لها والتي راحت ضحيتها بالفعل مئات الآلاف من الأرواح”.

فيما يجري شولتس حاليا جولة في أمريكا الجنوبية.

وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وشولتس هاتفيا في أوائل ديسمبر\كانون الأول، وقال الزعيم الروسي في ذلك الوقت إن الموقف الألماني والغربي بشأن أوكرانيا “مدمر” ودعا برلين إلى إعادة التفكير في نهجها.

ويقول معهد كيل للاقتصاد العالمي إن ألمانيا ثاني أكبر مانح للعتاد العسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة لتتقدم بذلك على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.