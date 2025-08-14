الكرملين: بوتين وترامب سيناقشان الإمكانات الاقتصادية "الهائلة" وحرب أوكرانيا

قال مسؤول بالكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيناقشان “الإمكانات الهائلة غير المستغلة” للعلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا عندما يلتقيان في ألاسكا غدا الجمعة.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين إن القمة ستبدأ في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، حيث سيجتمع الزعيمان وجها لوجه، برفقة المترجمين فقط.

وأضاف أن وفدي البلدين سيلتقيان بعد ذلك ويتناولان غداء عمل، ثم يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

واتفق ترامب وبوتين الأسبوع الماضي على عقد الاجتماع، وهو أول قمة بين بلديهما منذ التقى بوتين بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في يونيو حزيران 2021، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف إن “من الواضح للجميع” أن أوكرانيا ستكون محور الاجتماع، لكن القضايا الأمنية والدولية الأوسع نطاقا ستتم مناقشتها أيضا.

وأضاف أوشاكوف “من المتوقع تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي. وأود أن أشير إلى أن هذا التعاون ينطوي على إمكانات هائلة، وللأسف لم تُستغل بعد”.

وقال أوشاكوف، وهو مستشار بوتين للسياسة الخارجية، إن الأعضاء الآخرين في الوفد الروسي سيكونون وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، وكيريل دميترييف المبعوث الخاص لبوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي.