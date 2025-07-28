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الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الأوضاع في سوريا وإيران في اتصال هاتفي

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان الكرملين: “جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 يوليو”.

وأضاف البيان: “تم بحث مختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعي إلى حل سلمي حصري للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة”.

وتابع: “أكد فلاديمير بوتين بشكل خاص على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان”.

كما أشار البيان إلى أنه “في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أبدى الجانب الروسي استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني. واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية”.

وختم البيان: “اتفق الزعيمان على مواصلة الحوار بشأن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية”.

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