الكرملين: بوتين وولي عهد السعودية يشيدان بأوبك+

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان تحدثا هاتفيا (الخميس 22-9-2022) وأشادا بالجهود المبذولة في إطار تجمع أوبك+ ، مؤكدين عزمهما التمسك بالاتفاقات القائمة.

وأضاف في بيان أن الرجلين ناقشا الطرق التي يمكن أن يتعاون بها البلدان لضمان الاستقرار في سوق النفط العالمي.

وكانت السعودية وروسيا قالتا في أواخر يوليو تموز إنهما لا تزالان ملتزمتين باتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.

وقدم بوتين خلال الاتصال شكره لولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.

ونوه بوتين بانضمام المملكة لمنظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكدًا تطلع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة.

وقبيل ذلك أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي في بداية الاتصال عن شكره لولي العهد السعودي على جهوده في عملية تبادل الأسرى، مقدرا قبوله دور الوسيط، ومنوهاً بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.