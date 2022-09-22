الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: بوتين وولي عهد السعودية يشيدان بأوبك+

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان تحدثا هاتفيا (الخميس 22-9-2022) وأشادا بالجهود المبذولة في إطار تجمع أوبك+ ، مؤكدين عزمهما التمسك بالاتفاقات القائمة.

وأضاف في بيان أن الرجلين ناقشا الطرق التي يمكن أن يتعاون بها البلدان لضمان الاستقرار في سوق النفط العالمي.

وكانت السعودية وروسيا قالتا في أواخر يوليو تموز إنهما لا تزالان ملتزمتين باتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.

وقدم بوتين خلال الاتصال شكره لولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.

ونوه بوتين بانضمام المملكة لمنظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكدًا تطلع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة.

وقبيل ذلك أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي في بداية الاتصال عن شكره لولي العهد السعودي على جهوده في عملية تبادل الأسرى، مقدرا قبوله دور الوسيط، ومنوهاً بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مقر مفاوضات فيينا
مسؤول أمريكي عن جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. "وصلنا لطريق مسدود"
إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني: لا جدوى من الاتفاق النووي دون ضمانات أمريكية
الشرطة الإسرائيلية
استشهاد فلسطيني برصاص ضابط إسرائيلي قرب القدس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما