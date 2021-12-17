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الكرملين: تدخل الناتو الزاحف في أوكرانيا بدأ

17 - ديسمبر - 2021

بيسكوف

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اعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تدخل الناتو “الزاحف” في أوكرانيا قد بدأ، ولا يمكن لروسيا أن تقف مكتوفة اليدين في هذه الظروف.

وقال بيسكوف في حديث لقناة RTVI اليوم الجمعة: “نرى أن الحلف بدأ التدخل في أوكرانيا، ويزودها بالأسلحة الدفاعية الحديثة المتطورة تكنولوجيا، ثم الهجومية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج”.

وأشار كذلك إلى زيادة مدربي الناتو في أوكرانيا، مضيفا أن “هذا التدخل الزاحف للناتو في أوكرانيا يحدث الآن”.

وتابع: “هذا أمر سيء بالنسبة إلينا، لأنه بهذه الطريقة تتحرك البنية التحتية العسكرية للناتو نحو حدودنا”.

يذكر أن روسيا قد أكدت مرارا أن تحرك الناتو نحو الحدود الروسية وانتشار أسلحته الهجومية في أوكرانيا سيكون “خطا أحمر” بالنسبة لموسكو.

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديثه الأخير مع نظيره الأمريكي جو بايدن مؤخرا بأن يقدم الناتو ضمانات أمنية لروسيا، وخاصة بعدم توسعه شرقا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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