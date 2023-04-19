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الكرملين: تسليح كوريا الجنوبية لأوكرانيا يعني مشاركتها في الصراع

منذ 8 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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قال الكرملين، الأربعاء، إن تقديم كوريا الجنوبية مساعدات عسكرية لأوكرانيا سيعني مشاركة سول في الصراع إلى حد ما.

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في مقابلة مع رويترز إن بلاده قد توسع دعمها لكييف ليشمل ما هو أكثر من المساعدات الإنسانية والاقتصادية في حالة شن هجوم واسع النطاق على المدنيين الأوكرانيين.

وأوضح “إذا حدث تطور لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه، مثل أي هجوم واسع النطاق على المدنيين أو مذبحة أو انتهاك خطير لقوانين الحرب، فقد يكون من الصعب علينا الإصرار فقط على الدعم الإنساني أو المالي”.

وهذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها سول استعدادها لتزويد أوكرانيا بالسلاح، بعد أكثر من عام من استبعاد إمكانية تقديم مساعدات فتاكة.

وتحاول كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ومنتج بارز لذخيرة المدفعية، حتى الآن تجنب استعداء روسيا بسبب شركاتها العاملة هناك ونفوذ موسكو على كوريا الشمالية، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة من الدول الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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