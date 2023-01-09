الكرملين: تسليم أوكرانيا مدرّعات وأسلحة "لن يغيّر" ميزان القوى

يتواصل الدعم الغربي لأوكرانيا، مع استمرار القوات الروسية شن هجمات على أكثر من جبهة في شرق البلاد.

أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أُعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى “إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني و”لن يغيّر” ميزان القوى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافة: “بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئاً.. لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني”.

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي نيتها تسليم مدرّعات، فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عزمهما على تلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستقدم مساعدات أمنية ودفاعية إضافية لأوكرانيا بقيمة 3.075 مليار دولار.

في نفس السياق قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني لمحطة أمس إن بلاده لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات “ليوبارد”، وهي مركبات قتالية أثقل من مركبات “ماردر”، لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. وقال هابيك في مقابلة صحافية: “بالطبع لا يمكن استبعاد ذلك”.

يأتي هذا التعليق بعد يومين من إعلان ألمانيا أنها تريد تسليم نحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز “ماردر” إلى أوكرانيا قبل نهاية مارس، وهو قرار قال هابيك إنه جيد وطال انتظاره.