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الكرملين: تصرّفات أوكرانيا تشكّل خطرًا على الملاحة في البحر الأسود

منذ ساعة واحدة
أسطول روسي في البحر الأسود

أسطول روسي في البحر الأسود

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اعتبر الكرملين اليوم الجمعة، أنّ تصرفات أوكرانيا “غير المتوقعة” تشكّل خطرًا على الملاحة المدنية في البحر الأسود، واتّهم كييف بتنفيذ “هجمات إرهابية” في المنطقة.

يأتي ذلك عقب تنبيه روسيا هذا الأسبوع، أنّ السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية، وذلك بعد أن ألغت الضمانات الأمنية لتلك السفن إثر انسحابها من اتفاق الحبوب.

تزامنًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنّ أسطولها في البحر الأسود تدرب على إطلاق صواريخ على أهداف على السطح في تدريبات بالذخيرة الحية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “وفقًا لخطة التدريب القتالي لقوات أسطول البحر الأسود، أطلق طاقم زورق إيفانوفيتش الصاروخي صواريخ كروز المضادة للسفن على سفينة”.

وأضافت: “أكدت بيانات القياس عن بعد والرصد بالفيديو من طائرات مسيرة نجاح التدريب، ودمرت الضربة الصاروخية السفينة المستهدفة”.

وذكرت الوزارة أنّ الأسطول تدرب أيضًا على إغلاق المناطق التي رفعت مؤقتًا القيود المفروضة على الشحن، كما تدرب على “احتجاز سفينة مخالفة”.

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