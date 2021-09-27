الكرملين: توسع حلف الأطلسي في أوكرانيا يتجاوز الخط الأحمر بالنسبة لبوتين

قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن توسيع البنية الأساسية لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، ”يتجاوز خطا أحمر“ بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن ”روسيا وروسيا البيضاء ستعملان لحماية أمنهما في مواجهة ذلك“.

وقال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم الإثنين، إنه اتفق مع بوتين على الرد على ما وصفه بـ“النشاط المتزايد“ لحلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أوكرانيا.

وبشكل خاص، اتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة، بإقامة مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا، قال إنها ”ترقى إلى قواعد عسكرية“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، قوله: ”اتفقنا على أننا نحتاج إلى اتخاذ نوع ما من الإجراءات للرد على ذلك“.