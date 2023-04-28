الجمعة 8 شوال 1444 ﻫ - 28 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: جميع الأطراف تواصل الالتزام بوقف تجارب الأسلحة النووية

منذ 13 ثانية
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

نفى الكرملين الجمعة استعداد روسيا لإجراء اختبار على أسلحة نووية، قائلا إن جميع الأطراف تواصل الالتزام بوقف هذه التجارب.

وتصاعدت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الصراع مع أوكرانيا.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية إذا لزم الأمر للدفاع عن “وحدة أراضيها”.

وأعلن في فبراير\شباط أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية سارية بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي يمكن لأي من الجانبين نشرها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الدفاع الأوكراني: كييف تنهي التحضيرات للهجوم المضاد
خريطة إقليم دارفور السوداني
اشتباكات السودان
رغم استمرار القتال.. السودانيون يتخوفون من المجاعة
فرانك هوغيربيتس
"استعدّوا" خلال الأيّام المقبلة.. العالم الهولنديّ يُحذّر من "خطر وشيك"

الأكثر قراءة

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
"تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
سامي خياط
وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط
جورجينا وكريستيانو رونالدو
ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو