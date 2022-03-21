الكرملين: حظرُ النفط الروسي سيزعزع أوروبا وليس واشنطن

حذّر الكرملين أوروبا من ان اي حظر على النفط الروسي سيؤثر على اقتصاد القارة بقوة، ضاربًا ميزان الطاقة في البلاد التي تعتمد بشدة على النفط الروسي.

وافادت رويترز بأن الكرملين قال ان اوروبا ستكون المتضرر الأكبر في هذه الحالة فيما لن تتأثر الولايات المتحدة مطلقا.

يأتي تصريح روسيا فيما يدفع وزراء خارجية بعض الدول الاوروبية باتجاه حظر على النفط الروسي، في اطار العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمعاقبة موسكو بسبب العمليات العسكرية في اوكرانيا.

في السياق، قال المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” للصحافيين ان مسألة الحظر الاوروبي على النفط الروسي هي موضوع معقد جدا.

على خط مواز ، شدد رئيس وزراء بولندا على ضرورة تجميد سويسرا حسابات الاوليغارشيين الروس في المصارف، ومصادرة أصولهم.

وفي لقاء مع الرئيس السويسري “ايغنازيو كاسيس” في وارسو، قال المسؤول البولندي:”حسابات الروس يجب ان تجمَّد، واصولهم يجب ان تصادَر”، مشيرا الى انه حثّ الرئيس السويسري على مقاربة الموضوع بشكل حاسم.

وكانت دول اوروبية مثل ايطاليا واسبانا قد صادرت يخوت أوليغارش روس واحتجزت ممتلكاتهم، تجاوبًا مع الخطوات الغربية التصعيدية ضد موسكو في محاولة عزلها ومقاطعتها في ضوء الاجتياح العسكري الذي تشنّه على الأراضي الأوكرانية منذ شباط الماضي.