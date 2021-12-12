الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: خطاب واشنطن العدواني لا يسهم في تخفيف توتر العلاقات مع موسكو

12 - ديسمبر - 2021
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الخطاب العدواني التي تتبناه الولايات المتحدة لا يسهم بأي حال في تخفيف توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية الأولى، اليوم الأحد: “لقد سمعنا الكثير من الخطاب العدواني في الأسابيع الأخيرة، لسوء الحظ، هذا لا يخفف التوترات”.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال قواتها إلى دول الناتو المجاورة لروسيا، ردا على ما قال إنه “غزو” روسي محتمل لأوكرانيا.

وتنفي روسيا باستمرار صحة المزاعم التي يتم ترويجها في الدول الغربية، وقالت إن قواتها تتحرك داخل الحدود الروسية ولا تمثل تهديدا لأي طرف.

    المزيد من أخبار العالم

    إبراهيم رئيسي
    رئيسي: المفاوضات النووية ستتم متابعتها من منطلق العزة!
    اجتماع دول مجموعة السبع في ألمانيا
    هل تفرض مجموعة السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي؟
    جنود روس في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة في الجيش الروسي قد تضطره لوقف هجومه شرق أوكرانيا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟