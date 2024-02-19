الأثنين 9 شعبان 1445 ﻫ - 19 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: رد فعل الغرب على وفاة المعارض نافالني غير مقبول

منذ 53 دقيقة
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين الاثنين إن رد فعل الغرب على وفاة المعارض أليكسي نافالني غير مقبول، لكن التصريحات البغيضة الصادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا لن تضر بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “نعتبر الإدلاء بمثل هذه التصريحات البغيضة، بصراحة، غير المقبول على الإطلاق”.

وأضاف “هذه التصريحات، بالطبع، لا يمكن أن تسبب أي ضرر لرئيس دولتنا”.

وقال بيسكوف إن التحقيق في وفاة نافالني مستمر ويجري وفقا للقانون الروسي.

وردا على سؤال حول رد فعل بوتين على أنباء الوفاة، قال بيسكوف “ليس لدي ما أضيفه”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

متأثراً بحرب غزة.. اقتصاد إسرائيل ينكمش 19.4% على أساس سنوي
وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس
غزة تحت النار
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب به في إسرائيل
مقبرة جماعية في غزة
غزة تحت النار
الصحة في غزة: استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية
خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
صاروخ ألماس يستهدف دبابة إسرائيلية
فيديو.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن صاروخ حزب الله "ألماس"
صورة من مقطع الفيديو
فيديو تحذيري من حزب الله لإسرائيل.. "من كريات شمونة إلى إيلات"!