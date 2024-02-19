الكرملين: رد فعل الغرب على وفاة المعارض نافالني غير مقبول

قال الكرملين الاثنين إن رد فعل الغرب على وفاة المعارض أليكسي نافالني غير مقبول، لكن التصريحات البغيضة الصادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا لن تضر بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “نعتبر الإدلاء بمثل هذه التصريحات البغيضة، بصراحة، غير المقبول على الإطلاق”.

وأضاف “هذه التصريحات، بالطبع، لا يمكن أن تسبب أي ضرر لرئيس دولتنا”.

وقال بيسكوف إن التحقيق في وفاة نافالني مستمر ويجري وفقا للقانون الروسي.

وردا على سؤال حول رد فعل بوتين على أنباء الوفاة، قال بيسكوف “ليس لدي ما أضيفه”.