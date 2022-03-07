الكرملين: روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية العسكرية "في أي لحظة"

قالت روسيا، اليوم الاثنين، أنها أبلغت أوكرانيا نيتها انهاء العملية العسكرية في أي لحظة حال قبولها شروط موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف بشروط موسكو.

وفي اليوم الـ12 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستوقف القتال مؤقتا لفتح 6 ممرات إنسانية، في حين طالبتها كييف بتثبيت وقف إطلاق النار، واستنكرت مقترحاتها بخروج المدنيين إلى بيلاروسيا وروسيا.

في تلك الأثناء، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في طلب كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.

إنسانيا، تواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

وساطة تركية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تعمل على وساطة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار عبر قمة ثلاثية تجمع أوكرانيا بروسيا، وأضاف جاويش أوغلو أن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيلتقيان بوساطة تركية لإجراء مباحثات بمدينة أنطاليا في 10 مارس/آذار.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الخميس المقبل.