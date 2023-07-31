الكرملين: روسيا بحاجة لفهم أهداف محادثات السعودية بشأن أوكرانيا

قال الكرملين، الاثنين، إنه بحاجة لمعرفة الغرض من محادثات أفاد تقرير بأنه يجري التخطيط لعقدها في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت أن السعودية ستدعو دولا غربية وأوكرانيا ودولا نامية كبرى إلى المحادثات المزمعة.

وقالت الصحيفة إن كييف والدول الغربية تأمل في أن تفضي المحادثات، التي لن تشمل روسيا، إلى دعم دولي لشروط سلام تصب في صالح أوكرانيا.

وردا على سؤال حول تقرير وول ستريت جورنال، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا بحاجة إلى فهم أهداف المحادثات المزمعة وما الذي ستتم مناقشته.