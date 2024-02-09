روسيا تتهم أوكرانيا بقتل العديد من المدنيين في ماريوبول

قال الكرملين الجمعة إنه لم يراجع بعد تقديرات لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في ماريوبول، لكنه اتهم القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن مقتل العديد من المدنيين في المدينة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن ثمانية آلاف شخص على الأقل فقدوا أرواحهم جراء القتال أو لأسباب مرتبطة بالحرب خلال غزو روسيا لماريوبول الذي استمر عدة أشهر. وهذه هي إحدى أكبر المعارك خلال الحرب الدائرة منذ عامين تقريبا بين روسيا وأوكرانيا.

وتعلقيا على التقرير، اتهم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين القوات الأوكرانية باستخدام المدنيين في ماريوبول دروعا بشرية وإطلاق النار عليهم من الخلف.

ولم يشر إلى أي أدلة تدعم هذه الاتهامات التي سبق وأن نفتها كييف.