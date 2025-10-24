الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
الكرملين: روسيا تدرس العقوبات الأخيرة وستتصرف بما يخدم مصالحها

منذ 3 ساعات
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة “إن روسيا تحلل أحدث سلسلة من العقوبات الغربية وستتصرف بما يتوافق مع مصالحها”.

وقال بيسكوف للصحفيين “في الوقت الحالي نقوم بتحليل العقوبات التي تم تحديدها والإعلان عنها، وبالطبع سنتصرف بما يخدم مصالحنا على أفضل وجه”.

وأضاف “هذا هو جوهر أفعالنا. نحن لا نعمل ضد أحد، بل من أجل مصالحنا الخاصة. هذا ما سنفعله”.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية، لوك أويل وروسنفت. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا والتي شملت حظرا على واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال.

    المصدر :
  • رويترز

