الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: روسيا ترصد تراجعا في الدعم الأمريكي لأوكرانيا

منذ 46 دقيقة
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلات نشرت يوم الأربعاء أن روسيا ترصد تراجعا في الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا فيما تعاني كييف من انتكاسات في ساحة المعركة.

جاء حديث بيسكوف إلى وسائل إعلام روسية بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في واشنطن لتأمين مساعدات عسكرية جديدة بأكثر من 60 مليار دولار متعثرة بسبب خلافات في الكونجرس.

وقال بيسكوف لصحيفة إزفستيا اليومية “لقد وعدهم نظام كييف بأنه إذا منحتمونا 100 مليار دولار فسنحقق النصر في ساحة المعركة… وأدرك الأمريكيون الآن أنهم تعرضوا للخداع. ليس هناك نصر في ساحة المعركة، ومن المؤكد، القوات الأوكرانية تفقد مواقعها بسرعة”.

وتابع المتحدث باسم الكرملين أن الأمريكيين “بدأوا حقا… في طرح هذا السؤال على أنفسهم: ما الذي ينفقون عليه هذه الأموال؟”.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية إن أوكرانيا وعدت “بانتصارات هائلة” في الهجوم المضاد الذي أطلقته في يونيو حزيران مع تحسن الطقس.

وتابع “لكن الثلوج اختفت ولم يحدث شيء. وتساقطت الثلوج مرة أخرى ولم يحدث شيء. والأمريكيون يتساءلون، هل ينبغي عليهم الاستمرار في القيام بذلك؟”.

وقال بايدن لزيلينسكي خلال محادثات يوم الثلاثاء إنه لن يتخلى عن أوكرانيا وكذلك لن يتخلى عنها الشعب الأمريكي.

وانتهت زيارة زيلينسكي لواشنطن دون أي التزام بتقديم المزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية (أرشيفية)
بايدن يشعر بـ"القلق".. واشنطن تؤجل بيع 20 ألف بندقية إم 16 لإسرائيل
الذهب
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات
آثار الدمار في أوديسا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا.. إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة على منطقة أوديسا

الأكثر قراءة

لنائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز
غزة تحت النار
فيديو.. إغماء نائب في البرلمان التركي بعد كلمة هاجم فيها سلوك بلده تجاه إسرائيل
الحدود اللبنانية الجنوبية
جنوب لبنان تحت نيران الاحتلال و"حزب الله" يردّ.. كيف يبدو المشهد؟
تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
إسرائيل.. اعترافات وفضائح!