الكرملين: روسيا ترصد تراجعا في الدعم الأمريكي لأوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلات نشرت يوم الأربعاء أن روسيا ترصد تراجعا في الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا فيما تعاني كييف من انتكاسات في ساحة المعركة.

جاء حديث بيسكوف إلى وسائل إعلام روسية بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في واشنطن لتأمين مساعدات عسكرية جديدة بأكثر من 60 مليار دولار متعثرة بسبب خلافات في الكونجرس.

وقال بيسكوف لصحيفة إزفستيا اليومية “لقد وعدهم نظام كييف بأنه إذا منحتمونا 100 مليار دولار فسنحقق النصر في ساحة المعركة… وأدرك الأمريكيون الآن أنهم تعرضوا للخداع. ليس هناك نصر في ساحة المعركة، ومن المؤكد، القوات الأوكرانية تفقد مواقعها بسرعة”.

وتابع المتحدث باسم الكرملين أن الأمريكيين “بدأوا حقا… في طرح هذا السؤال على أنفسهم: ما الذي ينفقون عليه هذه الأموال؟”.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية إن أوكرانيا وعدت “بانتصارات هائلة” في الهجوم المضاد الذي أطلقته في يونيو حزيران مع تحسن الطقس.

وتابع “لكن الثلوج اختفت ولم يحدث شيء. وتساقطت الثلوج مرة أخرى ولم يحدث شيء. والأمريكيون يتساءلون، هل ينبغي عليهم الاستمرار في القيام بذلك؟”.

وقال بايدن لزيلينسكي خلال محادثات يوم الثلاثاء إنه لن يتخلى عن أوكرانيا وكذلك لن يتخلى عنها الشعب الأمريكي.

وانتهت زيارة زيلينسكي لواشنطن دون أي التزام بتقديم المزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا.