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الكرملين: روسيا تُعدّ تحسينات لإدخالها على نظام الهجرة

منذ 22 ثانية
علم روسيا

علم روسيا

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أعلن الكرملين اليوم الجمعة أنّ روسيا تُعدّ تحسينات لإدخالها على نظام الهجرة، وذلك بعد أن حذر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية من تهديدات تحيق بهوية البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الهجرة ملف مهم وإن سلسلة من الإرشادات يتم الإعداد لها لتعزيز النظام القائم.

ويأتي أغلب المهاجرين إلى روسيا من دول في آسيا الوسطى، كانت من قبل جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق.

والمسألة حساسة بالنسبة للكرملين لأن العديد من الشركات باتت تواجه صعوبات جمة للعثور على موظفين أكفاء، بعد أن سافر مئات الآلاف من الروس للخارج، بعد بدء الحرب على أوكرانيا التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

    المصدر :
  • رويترز

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