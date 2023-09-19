الكرملين: روسيا على تواصل مع أذربيجان وأرمينيا وتدعو لعقد مفاوضات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف الثلاثاء إن روسيا على تواصل مع كل من أذربيجان وأرمينيا وتدعو لعقد مفاوضات لحل الصراع على إقليم ناجورنو قرة باغ.

وأضاف في إفادة صحفية أن روسيا قلقة من أحدث تصعيد هناك وتعتبر أن ضمان سلامة المدنيين هو القضية الأهم.

هذا وقال جيجام ستيبانيان‭‭‭ ‬‬‬محقق المعني بحقوق الإنسان التابع للانفصاليين في جيب ناجورنو قرة باغ الذي تهيمن عليه عرقية الأرمن الثلاثاء إن مدنيين قتلا وأصيب 11 شخصا في هجمات شنها جيش أذربيجان.

وأضاف أن ثمانية من المدنيين الجرحى من الأطفال.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل ندد الثلاثاء بالتصعيد العسكري في قرة باغ ودعا أذربيجان إلى وقف أنشطتها العسكرية الحالية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل منخرطا بشكل كامل في التوسط في الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.