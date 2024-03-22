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الكرملين: روسيا في حالة حرب بسبب تدخل الغرب على جانب أوكرانيا

منذ ساعتين
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله الجمعة إن روسيا تعتبر نفسها في حالة حرب بسبب تدخل الغرب على جانب أوكرانيا.

كما نقل التقرير عن بيسكوف القول إن موسكو بحاجة إلى “التحرير” الكامل “للمناطق الجديدة” التابعة لها لضمان سلامة الناس هناك، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي تقول روسيا إنها ضمتها في 2022.

تقول كييف إن ذلك الضم استيلاء غير قانوني على أراض، وإنها لن تهدأ حتى يتم طرد كل جندي روسي من على أراضيها.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 22\3\2024، قالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية أن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد.

وأضافت “هناك حريق في المحطة حاليا.. تعمل أجهزة الطوارئ والعاملين المعنيين بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة”.

فيما قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إن نحو 15 انفجارا سمع صباح اليوم الجمعة 22\3\2024، ويبدو أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار.

ولم يشر تيريخوف لسقوط ضحايا.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام للتراسل أن روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة من طراز شاهد وما يقرب من 90 صاروخا في هجوم كبير على أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضاف “يرى العالم أهداف الإرهابيين الروس بأكبر قدر ممكن من الوضوح وهي: محطات لتوليد الطاقة وخطوط لإمدادات الطاقة وسد لتوليد الطاقة الكهرومائية ومبان سكنية عادية وحتى حافلة كهربائية”.

    المصدر :
  • رويترز

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