الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
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الكرملين: روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح ترامب لإنهاء الحرب

منذ 20 دقيقة
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء إن روسيا لا يمكنها التعليق على مقترح دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا لأنها ليست على دراية بتفاصيله.

وذكر ترامب خلال مناظرة الأسبوع الماضي مع الرئيس جو بايدن أنه سيصل إلى تسوية للحرب إذا فاز في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر\تشرين الثاني، قبل أن يتولى المنصب رسميا في يناير\كانون الثاني.

وأضاف بيسكوف للصحفيين “هذا ليس أول تعليق لترامب في هذا الشأن، فقد أدلى بتعليقات مماثلة في وقت سابق. ولا يمكننا التعليق على مقترح دون معرفة تفاصيله”.

وقال الكرملين إن أي خطة للسلام تقترحها إدارة ترامب المحتملة مستقبلا يتعين أن تعكس الواقع على الأرض حيث تسيطر القوات الروسية على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، مؤكدا على أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات.

وتقول أوكرانيا إن شروط روسيا لإنهاء الحرب بمثابة مطالبتها بالاستسلام.

    المصدر :
  • رويترز

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