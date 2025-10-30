الكرملين: روسيا لن تجري تجارب نووية إلا إذا بادرت واشنطن

قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه يتعامل بحذر مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف الولايات المتحدة تجاربها النووية، مؤكداً أن روسيا لم تُجر أي اختبارات مماثلة لكنها سترد إذا قامت واشنطن بذلك.

وكان ترامب قد أعلن، قبل لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي باستئناف اختبارات الأسلحة النووية فوراً، للمرة الأولى منذ 33 عاماً، مشيراً إلى أن قراره جاء رداً على “تجارب نووية تجريها دول أخرى”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي إخطار مسبق من الولايات المتحدة حول نيتها تغيير موقفها من حظر التجارب النووية، وقال: “لم نكن نعلم أن دولاً أخرى تنفذ مثل هذه الاختبارات”.

وأضاف بيسكوف أن تصريحات ترامب لا تشير بالضرورة إلى بداية سباق تسلح نووي جديد، موضحاً أن الاختبارات الروسية الأخيرة لصاروخ “بوريفيستنيك” والطوربيد “بوسيدون” كانت لأنظمة تعمل بالطاقة النووية وليست لتجارب نووية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد حذر سابقاً من أن روسيا ستقوم بتجارب مماثلة إذا أقدمت أي دولة على اختبار سلاح نووي.