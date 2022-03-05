الكرملين: روسيا ليست في عزلة والغرب ليس كل العالم

وسط تصاعد حدة العمليات العسكرية الروسية وتوسعها في مختلف المدن الاوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمّرت مستودعا في قاعدة جيتومير بأوكرانيا يحتوي أسلحة أميركية وأوروبية، كاشفةً أن المستودع كان يحتوي أنظمة صواريخ أميركية من نوع “جافلين”.

ويأتي هذا التطور فيما يبحث وزيرا خارجية روسيا وبيلاروسيا فتح ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين من أوكرانيا، حيث كانت وزارة الدفاع قد أشارت في وقت سابق الى ان موسكو تعمل على فتح ممرات انسانية لإجلاء المدنيين تبدأ الساعة العاشرة صباحا، في حين اتهم مجلس مدينة ماريوبول روسيا بأنها لا تلتزم بوقف النار للسماح للمدنيين بالخروج.

“الغرب ليس كل العالم”

في السياق، أعلن الكرملين أن روسيا ليست في عزلة رغم كل العقوبات الغربية التي استهدفتها، مشيرا الى ان الغرب لا يمثّل العالم كلّه.

وإذ أكّد أن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على حرب “العصابات” التي يشنها الغرب، هدّد المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” دول الغرب بأن أي عقوبات أميركية على صادرات الطاقة سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي.

كذلك، قال الكرملين:نحتاج الى قانون صارم لمواجهة الأخبار الكاذبة ضد روسيا، مؤكدا ان قنوات الحوار مع واشنطن ما زالت مفتوحة وان دول الناتو تدرك استحالة مشاركتها المباشرة في الأحداث بأوكرانيا.

زلنسكي يبحث مع ولي العهد السعودي آخر التطورات

من جانبه، أكّد الرئيس الأوكراني “فلاديمير زلنسكي” مواصلة الدفاع عن اوكرانيا وان الجيش الأوكراني كبّد القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة في مختلف مناطق الاشتباك.

وفي كلمة متلفزة، اشار زلنسكي الى انه بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تطورات الأزمة في اوكرانيا، كما انه أجرى اتصالات مع نظيريه الفرنسي والبولندي بحثوا من خلالها المساعدات الغربية لأوكرانيا.

وفي هذا الاطار، جدّد الرئيس شكره للدول الأوروبية التي تستقبل اللاجئين الأوكران منذ اندلاع الأحداث قائلا: “أوروبا استقبلت اللاجئين الأوكرانيين كمواطنيها”.