الكرملين: روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات تؤدي لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن روسيا مستعدة لدعم أي تحرك يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء ذلك في إطار تعليق للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على المحادثات الأمريكية الجارية مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: “طلبنا هدنة إنسانية في غزة وهذا لم يحدث وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا”.

واعتبر لافروف: عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط

وأضاف لافروف: نرفض أن يكون ما جرى في السابع من أكتوبر سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين.

وتابع لافروف: الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولوا فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة.

ودعا لافروف لإيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأضاف: لا نرى فرصا لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط هذه الظروف.