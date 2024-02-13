الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات تؤدي لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 19 ثانية
من قطاع غزة (رويترز)

من قطاع غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن روسيا مستعدة لدعم أي تحرك يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء ذلك في إطار تعليق للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على المحادثات الأمريكية الجارية مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: “طلبنا هدنة إنسانية في غزة وهذا لم يحدث وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا”.

واعتبر لافروف: عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط

وأضاف لافروف: نرفض أن يكون ما جرى في السابع من أكتوبر سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين.

وتابع لافروف: الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولوا فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة.

ودعا لافروف لإيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأضاف: لا نرى فرصا لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط هذه الظروف.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اشتهر بشخصية "الجنرال موشي".. بغارة إسرائيلية ارتقاء الفنان "علاء قدوحة"
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد انتقاده لغزو أوكرانيا.. محكمة روسية تشدد عقوبة على عالم اجتماع
غزة تحت النار
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال قتل 10 % من صحفيي غزة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان