الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران

قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها من جهود للمساعدة في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وعرضت موسكو مرارا التوسط بين الجانبين بعد أن تسبب تهديد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران في إشاعة التوتر في المنطقة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “نتشاور بشكل مستمر مع شركائنا الإيرانيين بما في ذلك حول مسألة الاتفاق النووي”.

وتابع قائلا “ستستمر تلك العملية بما في ذلك خلال المستقبل القريب. وبالطبع روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن والقيام بكل ما هو متاح للمساهمة في حل تلك المشكلة بالسبل السياسية والدبلوماسية”.

وانسحب ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى من اتفاق أُبرم عام 2015 بين إيران وعدد من القوى العالمية. وكان هذا الاتفاق قد وضع قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات. وتقول إيران إنها تحتاج للطاقة النووية لأغراض سلمية وتنفي سعيها لحيازة أسلحة نووية.

وترفض طهران مطالب ترامب بإجراء محادثات مباشرة، وأصدر مسؤول إيراني كبير تحذيرا مطلع الأسبوع لدول جوار تستضيف قواعد أمريكية بأنها في مرمى النيران.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي إن تصريحات ترامب بشأن قصف إيران لا تؤدي إلا “لتعقيد الموقف” وحذر من أن مثل تلك الضربات قد تكون “كارثية” على المنطقة بشكل أوسع.

وعادة ما تحجم روسيا عن توجيه مثل هذه الانتقادات الحادة لترامب.

وتحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا منذ عودة ترامب للرئاسة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة في تقارب راقبته أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بقلق.

كما عززت موسكو العلاقات مع طهران منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا بتوقيع البلدين معاهدة شراكة استراتيجية في يناير كانون الثاني.