الكرملين: سنرد في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على سفر دبلوماسيينا

منذ دقيقتان
الكرملين. رويترز

توعد الكرملين الثلاثاء بأن ترد روسيا بشكل مناسب على خطط الاتحاد الأوروبي لتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول التكتل.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لرويترز الثلاثاء إن دول الاتحاد باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل التكتل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد.

ويعني هذا الإجراء، الذي اقترحته الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، أن الدبلوماسيين الروس العاملين في إحدى دول التكتل ملزمون بإخطار أي دولة أخرى من بين الأعضاء عند رغبتهم في السفر إليها، مما يمنح الحكومات حق منعهم من الدخول.

وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عما إذا كانت روسيا سترد قال “بالطبع سيكون هناك رد”.

وقال للصحفيين “ستقوم الخدمات الدبلوماسية لدينا بإعداد مقترحات، وسيتم تنفيذها… للأسف، يعيد الأوروبيون إحياء مهاراتهم في بناء جدران فاصلة جديدة”.

    المصدر :
  • رويترز

