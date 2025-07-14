الكرملين: شحنات الأسلحة والذخيرة من أمريكا لأوكرانيا مستمرة

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرؤية الأشمل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي تتمثل في أن شحنات الأسلحة والذخيرة الأمريكية إلى كييف تواصلت ولا تزال مستمرة.

ولم يذكر ترامب عدد صواريخ باتريوت التي يخطط لإرسالها إلى أوكرانيا لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي سيدفع تكلفتها للولايات المتحدة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب “يبدو الآن أن أوروبا ستدفع تكلفة هذه الإمدادات، سيتم دفع ثمن البعض، ولن يتم دفع ثمن البعض الآخر”.

وأضاف “تبقى الحقيقة المتمثلة في أن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا كان متواصلا وسيظل مستمرا”.

ونقل موقع أكسيوس أمس الأحد عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع أن يعلن ترامب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية في تحول شديد عن موقفه السابق.

وقال بيسكوف إنه من الواضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها بشأن الجولة الثالثة من محادثات السلام مضيفا أن روسيا مستعدة لهذه الجولة وتنتظر الوضوح بشأن التوقيت من أوكرانيا.