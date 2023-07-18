الكرملين: شحن حبوب البحر الأسود دون ضمانات محفوف بالمخاطر

قال الكرملين، الثلاثاء، إن شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بدون ضمانات أمنية من روسيا أمر ينطوي على مخاطر لأن أوكرانيا تستخدم تلك المياه في أنشطة عسكرية، وذلك بعد اقتراحات بأن تتولى تركيا حماية سفن الحبوب الأوكرانية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة إن موسكو ترفض الانتقادات الأمريكية لها بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه.

وأضاف أن روسيا ستواصل إمداد الدول الفقيرة بالحبوب.

بدون روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الاثنين 17-7-2023)، أنه بعث برسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب منهما فيها مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور أن مبادرة الحبوب يمكن أن تظل سارية دون مشاركة موسكو.

كما أكد أنه تم تصدير نحو 33 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى 45 دولة بموجب الاتفاق الذي أبرمته أوكرانيا وروسيا في يوليو/تموز 2022 بوساطة تركيا والأمم المتحدة.