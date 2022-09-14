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الكرملين: طموحات أوكرانيا بشأن عضوية الناتو تظل تهديدا لروسيا

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين، الأربعاء، إن طموحات أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” ما زالت تمثل تهديدا لأمن روسيا، وأكد على حاجة روسيا للقيام بما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي هي “التهديد الرئيسي” لروسيا الذي “يبرز الحاجة الملحة لضمان أمننا ومصالحنا الوطنية”.

وكانت موسكو تطالب بضمانات قانونية لعدم قبول أوكرانيا إطلاقا في الحلف العسكري، قبل أن ترسل عشرات الآلاف من قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير شباط.

وفي حزيران/يونيو 2010، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يمنع انضمام البلاد الى حلف شمال الأطلسي.

وفي عهد يانوكوفيتش أبرمت روسيا وأوكرانيا صفقة تسعير الغاز مقابل تمديد عقد إيجار البحرية الروسية في ميناء أوكراني على البحر الأسود، كما أوقفت حكومة يانوكوفيتش محادثات التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واختارت إحياء العلاقات الاقتصادية مع موسكو، ما أثار احتجاجات عريضة أدت إلى فرار يانوكوفيتش في النهاية إلى موسسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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