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الكرملين: عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي أمر وارد

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 5:15 مساءً
بوتين وزيلينسكي

بوتين وزيلينسكي

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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأحد، أن احتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني وارد جدا.

وقال بيسكوف: “لا أحد يستثني احتمال عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي إلا أنه من الضروري قبل ذلك أن يكون واضحا ومحددا ما الذي سيتم مناقشته بين الزعيمين وماهي النتائج التي يمكن التوصل إليها؟”

ورفض بيسكوف الإفصاح أو التعليق بشأن ما تم التوصل إليه حتى الآن بين الوفدين الروسي والأوكراني المنخرطين في مفاوضات، حيث اكتفى السبت بالقول إن المفاوضات مستمرة ولم تنقطع وهي تجري الآن بواسطة تقنية الفيديو.

وقالت وكالة الأنباء الروسية (تاس) نقلا عن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: “نسعى جاهدين لتنظيم قمة بين الرئيسين”.

وأضاف تشاوش أوغلو: “بالمبدأ، لا يعارض بوتن هذه الفكرة وهو ما أعرب عنه للرئيس التركي خلال مباحثاتهما الهاتفية.. أما الجانب الأوكراني فهو موافق على الفكرة تماما”.

ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للصحفيين، الأحد، إن تركيا طلبت من روسيا المساعدة على إجلاء رعاياها من مدينة ماريوبول المحاصرة في أوكرانيا.

وأوضح: “اتصلنا (السبت) بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وطلبنا منه المساعدة لإجلاء رعايانا”.

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