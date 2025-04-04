الكرملين: على روسيا حماية نفسها من تقلبات الأسواق بعد رسوم ترامب

قال الكرملين اليوم الجمعة إن على روسيا اتخاذ إجراءات إضافية للتقليل من الأثر السلبي لاضطرابات الأسواق العالمية على اقتصادها بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية جديدة.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الاقتصاد الروسي لا يزال على قوته بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يفرض رسومًا تجارية على السلع من روسيا وبيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية، لأن هذه الدول تخضع عمليًا للعقوبات الأميركية.

وأكدت أن العقوبات الحالية ضد هذه الدول الـ 4 صارمة بما يكفي، ولا يجري حاليًا النظر في فرض قيود تجارية إضافية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا قد تواجه “عقوبات إضافية صارمة” في المستقبل، وفق وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

والأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في خطوة اعتبرها “يوم تحرير أمريكا”، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.

كما تم فرض رسوم أعلى على شركاء تجاريين محددين للولايات المتحدة: رسوم بنسبة %34 على الواردات الصينية، وبنسبة %24 على الواردات اليابانية، وبنسبة %20 على واردات الاتحاد الأوروبي.