الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين‭:‬ عملية أوكرانيا ستستمر حتى السيطرة على دونيتسك

منذ 7 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين، الأربعاء، إن مزاعم اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم حمقاء، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي تورد الغاز إلى أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي يومي قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من الضروري التحقيق في الحادث، مضيفا أن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح.

وتحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والدنمرك والسويد إنها هجمات تسببت في تسريبات كبيرة للغاز في بحر البلطيق من خطي أنابيب الغاز الروسيين.

وواصل الجيش الروسي استهداف مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما تواصل كييف تلقي الدعم الغربي والعتاد العسكري في مواجهة الجيش الروسي.

ميدانياً، تعرضت مدينة دونيتسك منذ الصباح الباكر لعدة ضربات موجهة من الجانب الأوكراني، حسب تصريحات السلطات المحلية، ولم يخلف القصف ضحايا ولا جرحى، حيث استهدف القصف فندقا وعدة مبانٍ إدارية في المدينة. يُذكر أن القذائف من عيار 155ملم طراز إم-777 أميركية الصنع.

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الآونة الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام: “جميع الجنود الذين تم تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة. إضافة إلى ذلك، يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا
تعزيزات عسكرية في إثيوبيا وإريتريا
علم لوغانسك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لوغانسك وخيرسون تطلبان من بوتين الضم رسميا
قصف إيراني على شمال العراق- أرشيفية
ارتفاع ضحايا القصف الإيراني على مناطق كردية شمال العراق

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
الليرة
كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة