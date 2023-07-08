الكرملين عن زيارة بوتين إلى تركيا: لا موعد محدّد بعد

بعد الترقّب الذي ساد أمس حول نتائج المحادثات التي عقدت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، علّق الكرملين على الزيارة المرتقبة التي يبدو أنّ الرئيس الروسيّ سيجريها إلى تركيا، مشيرًا إلى أن لا موعد محددًا لها بعد.

وقال الكرملين ردًا على سؤال حول التحضير لزيارة بوتين إلى تركيا في أغسطس/ آب، على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إنّ “الاتصالات ممكنة. لا يوجد موعد محدد بعد”، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس.

هذا وأشار الكرملين أمس الجمعة، إلى أنّه يراقب المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي عن كثب، مضيفًا أنّ بوتين يقدّر بشدّة جهود الرئيس التركي للتوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع زيلينسكي، عن زيارة يقوم بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة في أغسطس/ آب.

وحثّ أردوغان روسيا، على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لثلاثة أشهر على الأقل.

فيما هددت روسيا، التي تشعر بالغضب حيال كيفية تنفيذ بعض جوانب اتفاق تصدير الحبوب، برفض تمديده لما بعد 17 يوليو/ تموز.