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الكرملين قبل انتهاء مهلة ترامب: محادثات بوتين وويتكوف "بناءة"

منذ 13 دقيقة
الكرملين. رويترز

الكرملين. رويترز

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قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، اليوم الأربعاء “إن المحادثات بين بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كانت مفيدة وبناءة”.

وأجرى ويتكوف محادثات استمرت نحو ثلاث ساعات مع بوتين في الكرملين، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة.

وقال أوشاكوف لمنصة (زفيزدا) الإعلامية الروسية إن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا وإمكانية تحسين العلاقات الأمريكية الروسية. وأضاف أن موسكو تلقت “إشارات” محددة من ترامب وبعثت برسائل في المقابل.

    المصدر :
  • رويترز

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