الكرملين: قضية أوكرانيا محور مناقشات مرتقبة بين بوتين وقادة أفارقة

أوضح مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش قضية أوكرانيا مع مجموعة من القادة الأفارقة في عشاء عمل خلال قمة في سان بطرسبرغ يوم 28 يوليو/ تموز.

وقالت وكالات أنباء روسيّة إن أوشاكوف أبلغ وسائل الإعلام المحليّة بأنّ رؤساء 17 دولة أفريقية سيتحدثون في القمة الروسية الأفريقية، التي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال أوشاكوف أيضًا إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي “يلعب دورًا حاسمًا في دفع مبادرات الأفارقة”، سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع بوتين يوم السبت في اليوم التالي للقمة متعددة الأطراف.

وزار رامابوسا بوتين الشهر الماضي في سان بطرسبرغ مع قادة من السنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وجزر القمر لتقديم خطة للسلام بشأن أوكرانيا.

لكن بوتين أعطى القادة قائمة بالأسباب التي تجعله يعتقد أنّ الكثير من مقترحاتهم لا تستند لأسس سليمة، مما وأد تقريبًا الخطة التي لاقت بالفعل في مجملها رفضًا من كييف.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت مخاوف أفريقيا بشأن الحرب أكثر إلحاحًا. وانسحبت موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق يسمح لأوكرانيا، إحدى كبرى الدول المصدرة للحبوب في العالم إلى جانب روسيا، بشحن الحبوب بأمان من موانئها على البحر الأسود رغم الحرب التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وتفاقمت الصدمة من أسعار الحبوب العالمية نتيجة الهجمات الروسية على تلك الموانئ البحرية وعلى الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، مما يهدد بنقص الحبوب المستوردة في مناطق من أفريقيا تعتمد عليها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ذلك “مدمر جدًا للبلدان الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها”.

واقترحت موسكو مساعدة أفريقيا بشحنات تجارية ومجانية من الحبوب الروسية مع سعي بوتين، المنبوذ في الغرب بسبب غزو أوكرانيا، إلى تعزيز العلاقات مع دول في مناطق بعيدة.