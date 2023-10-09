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الكرملين: لا خطط لدى بوتين لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية

منذ 49 دقيقة
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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أكد  المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على ضرورة عودة الوضع بين إسرائيل وفلسطين، إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: “من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية”.

وتابع: “لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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