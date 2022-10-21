الكرملين: لا نتوقع "حكمة سياسية" من بريطانيا في اختيار زعيمها المقبل

قال الكرملين الجمعة إنه لا يتوقع أن تتحلى بريطانيا “بالحكمة السياسية”، في اختيار زعيمها المقبل بعدما أعلنت ليز تراس أنها ستتنحى عن رئاسة الوزراء.

وردا على سؤال حول احتمال عودة بوريس جونسون إلى المنصب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “لا نتوقع رؤية ثاقبة وحكمة سياسية من أي طرف في دول الغرب الجمعي، ناهيك عن بريطانيا”.

وتابع قائلا: “في بريطانيا على وجه الخصوص، حيث لا يختار الناس الشخص على رأس السلطة التنفيذية، والذي يبدو أنه يأتي نتيجة تغييرات حزبية داخلية”.

وتمت الإطاحة بجونسون، وهو مؤيد لأوكرانيا في الصراع مع روسيا واتسمت تصريحاته بالجرأة، من منصب رئيس الوزراء في يوليو\تموز، وسط موجة من الفضائح، فيما احتفلت وسائل إعلام ومسؤولون روس حينها بنبأ رحيله.

وبالمثل، رحبت روسيا بحرارة بنبأ رحيل تراس الوشيك، بعد أن انتقدتها بشدة عندما تولت منصبها.

ويُنظر إلى تراس في موسكو باعتبارها مناهضة شرسة لروسيا، وقد اختلفت علنا مع وزير الخارجية سيرجي لافروف عندما زارت موسكو بصفتها وزيرة للخارجية البريطانية في فبراير شباط في إطار جهود غربية، لم تفلح في النهاية، لمنع روسيا من إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.