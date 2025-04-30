الكرملين: لا يمكن تحقيق السلام مع أوكرانيا بالسرعة التي تريدها واشنطن

قال الكرملين، اليوم الأربعاء إ”ن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على السلام في أوكرانيا، مضيفا أن هناك جهودا مكثفة جارية مع الولايات المتحدة لكن الصراع معقد لدرجة يصعب معها إحراز التقدم بالسرعة التي تريدها واشنطن”.

في حين، انتقدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي دعا فيها إلى استهداف ما وصفه بـ”نقاط الألم” لإجبار موسكو على اللجوء إلى الدبلوماسية. ووصفت زاخاروفا هذه التصريحات بأنها أشبه بخطة لعمل إرهابي تُعرض على الهواء مباشرة.

كما شبهت تصرفات كييف بالممارسات الإرهابية.

وكتبت في منشور عبر “تليغرام”، اليوم الأربعاء، “نظام كييف يخطط علناً لهجمات إرهابية على الهواء مباشرة؟ هذا دليل جديد على أن زيلينسكي وعصابته المتطرفة هم من يقوضون جهود السلام، ويتفاخرون بذلك، تماما كما يفعل الإرهابيون”، وفق تعبيرها.

“عرقلة الحوار”

بدوره، اعتبر سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن “زيلينسكي يرغب في تعطيل الحوار مع روسيا بأي شكل من الأشكال وتحقيق تصعيد جديد على خلفية الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر”.

كما رأى في منشور على قناته عبر تليغرام “أن هجمات القوات الأوكرانية تُظهر رغبة في عرقلة الحوار وتحقيق تصعيد جديد بأي وسيلة”.

وكان الكرملين أعلن قبل يومين أن “القوات الروسية ستوقف العمليات القتالية، لأسباب إنسانية، بناء على قرار من بوتين، اعتباراً من منتصف ليلة يوم 8 مايو حتى منتصف ليلة 11 مايو”.

في حين رأى زيلينسكي أن تلك الهدنة أتت مخافة أن يحصل أي هجوم خلال احتفالات “النصر” التي تقام في موسكو الشهر المقبل.

وكان البلدان فشلا سابقا في الالتزام بهدنة مؤقتة لمدة 30 يوماً طرحها الجانب الأميركي، ما أثار حفيظة واشنطن التي لوحت بانسحابها من الوساطة ما لم يتم التوصل إلى حل قريب ينهي الحرب بين البلدين، ويضع الجانبين على طاولة التفاوض.